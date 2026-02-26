UŽIVO

UŽIVO OD 21.00 / GENK – DINAMO Stigli su sastavi! Oslabljeni Modri po čudo u Belgiji

Europa League 26. velj 202619:25 > 19:57 0 komentara
xxJosipxBandicx via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv Genka. Belgijski klub je slavio u Maksimiru 3:1, pa će Modri imati jako težak zadatak u uzvratu u koji ulaze oslabljeni. Dvoboj Genka i Dinama tekstualno i videima pogodaka i najzanimljivijih trenutaka možete pratiti na Sport Klubu.

19:57

Stigli su sastavi!

GENK: Lawal - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heymans, Heynen, Bangoura - Ito, Mirisola, Sor

DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Bakrar, Vidović

17:48

Bakrar: Sretan sam što igram u velikom klubu kao Dinamo

Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.

17:44

Utakmica protiv Genka bit će posebna za Livakovića

Vratar Dinama i hrvatske reprezentacije večerašnjim nastupom doći će do 76. europske utakmice za klub, čime će se popeti na treće mjesto ljestvice igrača s najviše nastupa za Dinamo u europskim natjecanjima. Time će se izjednačiti sa Sammirom, dok su ispred njih Arijan Ademi sa 110 i Bruno Petković sa 78 odigranih utakmica.

17:43

Kovačević uoči Genka vjeruje u svoju momčad

Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.

Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.

17:41

Ne razmišljam kao Strupar, pogledajte Bodø/Glimt

Nicky Hayen ne priznaje da je njegova momčad već izborila osminu finala, upozorava da Dinamo nema što izgubiti.

17:38

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je Nijemac Felix Zwayer.

