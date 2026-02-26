UŽIVO OD 21.00 / GENK – DINAMO Stigli su sastavi! Oslabljeni Modri po čudo u Belgiji

Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.

Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.