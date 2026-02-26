UŽIVO OD 21.00 / GENK – DINAMO Stigli su sastavi! Oslabljeni Modri po čudo u Belgiji

Nogometaši zagrebačkog Dinama od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv Genka. Belgijski klub je slavio u Maksimiru 3:1, pa će Modri imati jako težak zadatak u uzvratu u koji ulaze oslabljeni. Dvoboj Genka i Dinama tekstualno i videima pogodaka i najzanimljivijih trenutaka možete pratiti na Sport Klubu.
Stigli su sastavi!
GENK: Lawal - El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe - Heymans, Heynen, Bangoura - Ito, Mirisola, Sor
DINAMO: Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Bakrar, Vidović
Bakrar: Sretan sam što igram u velikom klubu kao Dinamo
Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.
Utakmica protiv Genka bit će posebna za Livakovića
Vratar Dinama i hrvatske reprezentacije večerašnjim nastupom doći će do 76. europske utakmice za klub, čime će se popeti na treće mjesto ljestvice igrača s najviše nastupa za Dinamo u europskim natjecanjima. Time će se izjednačiti sa Sammirom, dok su ispred njih Arijan Ademi sa 110 i Bruno Petković sa 78 odigranih utakmica.
Kovačević uoči Genka vjeruje u svoju momčad
Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.
Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.
Ne razmišljam kao Strupar, pogledajte Bodø/Glimt
Nicky Hayen ne priznaje da je njegova momčad već izborila osminu finala, upozorava da Dinamo nema što izgubiti.
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Nijemac Felix Zwayer.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!