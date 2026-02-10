Preminuo bivši igrač Detroit Lionsa, obitelj tvrdi: ‘NFL je uzrok njegove prerane smrti’

Podijeli :

AP Photo/Chris O'Meara via Guliver

Bivši NFL igrač Detroit Lionsa, Tracy Scroggins umro je u 56 godini, objavili su Lionsi.

Lionsi su objavili samo vijest o smrti bivšeg obrambenog igrača, koji je cijelu svoju 10-godišnju NFL karijeru proveo u tom klubu, ali nisu naveli uzrok smrti.

Međutim, njegova obitelj dala je izjavu za TMZ u kojoj je okrivila američki nogomet, rekavši da vjeruju da je patio od kronične traumatske encefalopatije, no CTE se može dijagnosticirati tek nakon smrti.

Scroggins je bio među više tisuća bivših igrača koji su tužili NFL zbog simptoma povezanih s potresom mozga. Slučaj je riješen 2015. godine nagodbom između igrača i NFL-a.

“Igranje u NFL-u dalo je Tracyju priliku da ostvari svoj životni san i da se izdigne iz siromaštva. Nažalost, NFL je u konačnici bio i uzrok njegove prerane smrti. Tracy je svaki trenutak umirovljenja hrabro proveo boreći se s razornim posljedicama CTE-a. Iako su nam srca teška, utjehu pronalazimo u spoznaji da je konačno našao mir,” objavila je njegova obitelj.

Scroggins je upisao 142 nastupa (89 startova) s Lionsima od 1992. do 2001. godina nakon što je odabran 1992. u drugom krugu NFL drafta iz Tulse.