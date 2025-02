Chiefsi love povijest, a Eaglesi žele uzvrat

Podijeli :

U ovosezonskom finalu doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu NFL, takozvanom "Super Bowlu", u noći s nedjelje na ponedjeljak u New Orleansu sučelit će se branitelji naslova Kansas City Chiefsi i Philadelphia Eaglesi.

Bit će to “repriza” finala otprije dvije godine kada su u Glendaleu Chiefsi slavili sa 38-35 “field goalom” Harrisona Butkera osam sekundi prije isteka vremena. Tih 73 poena treći je najveći kombinirani broj poena u povijesti “Super Bowla”, a 35 poena Eaglesa najviše je što je postigla momčad koja je izgubila.

Susret Chiefsa i Eaglesa prije dvije godine oduševio je sve ljubitelje američkog nogometa, bila je to vrlo kvalitetna utakmica s velikim brojem poena i brojnim preokretima, a očekivanja su slična i pred susret u New Orleansu. Iako je Butker bio taj koji je pogodio pobjednički “field goal”, nije on bio junak utakmice s obzirom da je pred njim bio “zicer” sa 27 jarda, već se ključnim pokazao trk od 26 jarda “quarterbacka” Patricka Mahomesa kojim je odveo svoju momčad do dobitne pozicije. Uvelike je potom pomogao i prekršaj obrambenog igrača Eaglesa Jamesa Bradberryja koji je omogućio Chiefsima da praktički “iscijede” sat do kraja i oduzmu Eaglesima bilo kakve izglede za uzvrat.

Chiefsi, kojima je ovo peti plasman u “Super Bowl” u posljednjih šest sezona, imaju priliku postati prva momčad u “Super Bowl” eri koja će osvojiti tri naslova prvaka zaredom. Otkako je Patrick Mahomes vođa napada momčadi iz Kansas Cityja, Chiefsi su osvojiti tri naslova prvaka, prvog prije pet godina svladavši San Francisco 49-erse (31-20), a preostala dva preklani i lani kada su bili bolji upravo od Eaglesa (38-35) te još jednom od 49-ersa (25-22). Jedini poraz u finalu pretrpjeli su prije četiri godine od Tampa Bay Buccaneersa predvođenih legendarnim Tomom Bradyjem (9-31). Kada su lani svladali Ninerse, Chiefsi su postali deveta momčad koja je osvojila “Lombardi Trophy” dva puta zaredom, ali nitko od prethodnih osam dvostrukih prvaka nije stigao ovako blizu trećem.

Upravo zbog tog već vrlo dugotrajnog niza uspjeha 29-godišnji Mahomes je već sada postao legitimni kandidat za svrgavanje Bradyja s mjesta GOAT-a (eng. GOAT – Greatest Of All Time/ najbolji svih vremena). Brady je tijekom karijere osvojio sedam naslova prvaka, Mahomesu bi u slučaju pobjede ovo bio četvrti “prsten”, ali bi uspio u onome što čak niti Bradyju nije pošlo za rukom, odnosno biti najbolji tri godine zaredom, a usto pred sobom ima još dosta godina igranja na najvišoj razini.

No, tijekom ligaškog dijela ove sezone Mahomes je po prvi put osvojio manje od 4000 jarda bacanjem, a 26 bačenih “touchdownova” izjednačenje je njegovog najslabijeg učinka u sezoni otkako je u NFL-u, no prije pet godina kada je također bacio “samo” 26 lopti za polaganje je i propustio dvije utakmice zbog ozljede. Ipak, navijači Chiefsa uzdaju se u svoju vedetu koja je u doigravanju podigla razinu igre te vjeruju kako će i u New Orleansu biti na razini velike utakmice.

Glavna meta Mahomesu trebao biti biti “rookie” na poziciji krilnog hvatača Xavier Worthy koji je u svojoj prvoj sezoni u ligi opravdao svoj izbor u prvom krugu drafta. Uz Worthyja, Mahomesova pouzdana meta bit će i 35-godišnji veteran na poziciji “tight enda” Travis Kelce, koji je i ove godine posebno inspiriran u doigravanju, a s kojim Mahomes praktički ima “telepatsku vezu”, dok bi svoj obol trebali dati i veterani hvatači Marquis Brown, JuJu Smith-Schuster i DeAndre Hopkins.

Za razliku od pouzdane igre kroz zrak u napadu, Chiefse bi trebala brinuti neučinkovitost njihovih probijača u osvajanju jarda po tlu. Iako ne slovi za osobito mobilnog igrača, Mahomes je dosada bio daleko najbolji probijač Chiefsa, dok su “running backovi”, kojima je to primarna zadaća, uvelike podbacili, poglavito Isiah Pacheco.

Mnogi će se složiti kako je ključ uspjeha Chiefsa ove sezone njihova obrana kojom već šest godina dirigira iskusni “lisac” Steve Spagnuolo u ulozi defenzivnog koordinatora. Upravo Spagnuolove defenzivne postave su u velikom broju slučajeva dovodile suparnike u neugodne pozicije, da bi u ključnim trenucima zvijezde poput obrambenih linijaša Chrisa Jonesa i Georgea Karlaftisa ili najbolji “corner back” momčadi Trent McDuffie svojom individualnom kvalitetom dovršavale posao.

Nije za podcijeniti niti podatak kako Chiefsi znaju kako pobijediti u tijesnim utakmicama, pa čak i kada ih suparnik nadigra. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak kako su pobijedili u svih svojih 18 posljednjih utakmica koje su odlučene unutar jednog posjeda, odnosno do osam poena razlike. U tome veliku ulogu ima i njihov 66-godišnji glavni trener Andy Reid, koji je ranije tijekom ovog doigravanja postao tek četvrti glavni trener u povijesti NFL-a koji je ostvario 300 pobjeda, kombinirano u sezoni i doigravanju. Dobar dio tih uspjeha Reid je ostvario upravo kao glavni trener Eaglesa koje je vodio od 1999. do 2012. godine, da bi 2013. preuzeo Chiefse.

Upravo je taj neprekinuti niz od 26 godina na mjestu glavnog trenera i veliko Reidovo iskustvo još jedan važan detalj koji ide na stranu Chiefsa jer je s druge strane na klupi Eaglesa 43-godišnji Nick Sirriani kojemu je ovo četvrta godina u toj ulozi. Iako je u sve četiri sezone ostvario pozitivan omjer pobjeda i poraza te s momčadi ulazio u doigravanje, Sirrianijev uteg je i raspad sustava u momčadi krajem prošle sezone kada su također slovili kao kandidati za ulazak u “Super Bowl”. No, tada su zapeli na prvoj prepreci u doigravanju, pa će ovoj generaciji Eaglesa ovo biti drugi nastup u finalu, dok će za klub iz Philadelphije ovo peti put u povijesti kako će zaigrati u “Super Bowlu”. Jedini naslov je stigao prije sedam godina kada su svladali New England Patriotse (41-33).

Najveća pozitivna promjena u odnosu na sastav otprije dvije godine kod Eaglesa je dolazak fantastičnog “running backa” Saquona Barkleyja, dobitnika nagrade za najboljeg ofenzivnog igrača sezone. Barkley je tijekom ligaškog dijela ove sezone osvojio 2005 jarda po tlu i tako postao tek deveti igrač u povijesti koji je u sezoni prešao granicu od 2000 osvojenih jarda probijanjem, a sa sjajnim je izvedbama nastavio i u doigravanju. Zahvaljujući svom sjajnom “čitanju” suparničkih obrana i izvanrednoj ofenzivnoj liniji koja mu otvara putove za bijeg, Barkley je u tri pobjede Eaglesa u posezoni “natukao” još 442 jarda, odnosno njegov je kombinirani učinak u sezoni i doigravanju sada na čak 2447 jarda te će zasigurno srušiti rekord Terrella Davisa koji je u dresu Denver Broncosa na putu ka osvajanju naslova prvaka 1998. osvojio 2477 jarda.

Iako je sada u ligi već pet godina te sa svojom momčadi postiže odlične rezultate, “quarterback” Eaglesa Jalen Hurts još nije uvjerio pratitelje zbivanja u NFL-u kako spada u sam vrh na svojoj poziciji. Tome prvenstveno pridonose njegove velike oscilacije u igri, Hurts na trenutke izgleda kao fenomenalan igrač, a ponekad zna činiti i početničke pogreške. Njegova najveća odlika je odlična pokretljivost kojom može prevariti suparničke obrane jer može osvajati teren kako dugim bacanjima tako i vlastitim trčanjem. A kada se Hurts odluči na bacanje tada u svom sastavu ima tri izrazito pouzdane mete, dvojicu vrhunskih “wide receivera” u DeVonti Smithu i A.J. Brownu te jednog od najboljih “tight endova” u ligi Dallasa Goederta.

Veliku pozitivnu promjenu u odnosu na momčad koja se sučelila Chiefsima prije dvije godine doživjela je i obrana Eaglesa kojom od ove sezone dirigira još jedan “stari lisac” Vic Fangio. Najvažniji igrač te obrane je fenomenalni defenzivni linijaš Jalen Carter, kojega su Eaglesi izabrali u prvom krugu drafta samo dva mjeseca nakon poraza od Chiefsa prije dvije godine. Carter je nevjerojatno brz za svojih 1,91 metara visine i 142 kilograma te će biti najveća prijetnja ofenzivnoj liniji Chiefsa koja već godinama radi odličan posao u zaštiti Mahomesa. Poboljšanja u odnosu na sastav otprije dvije godine doživjele su i ostale obrambene jedinice Eaglesa, tako je ove sezone na poziciji “linebackera” briljirao Zack Baun, došljak iz New Orleansa, dok su zadnju liniju obrane obogatila dvojica “rookiea” na pozciji “corner backa” Quinyon Mitchell i Cooper DeJean te iskusni C.J. Gardner-Johnson na poziciji “safetyja”. Sve to daje nadu navijačima Eaglesa kako će napad Chiefsa mnogo teže dolaziti do poena no što je to bilo 2023. u Glendaleu.