Zubčić u lovu na nove bodove u veleslalomu: ‘Ni sam ne znam kakva je forma’

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Nove bodove u Svjetskom kupu danas će loviti Filip Zubčić.

U talijanskoj Alta Badiji skijaši voze veleslalom. Prva vožnja počinje u 10 sati, dok je druga na rasporedu od 13.30 sati.

“Dobro se osjećam, uvijek mi se lijepo vratiti ovdje. Iskreno, ni sam ne znam kakva je forma, ušao sam nakon postolja u seriju loših rezultata, neku malu krizu. Nije prvi put u mojoj karijeri, tako da se znam nositi s time i nadam se da ću se brzo iščupati”, rekao je Zubčić uoči današnje utrke i dodao:

“Temperature su dosta visoke, toplo je, ali ova staza je uvijek u sjeni, nema nikad sunca, navodno su stavili i dosta vode pa bi trebala biti tvrda, dosta tvrđa nego zadnje utrke. Volim tu stazu, nekako je tanka razlika da li je volim ili mrzim jer sam se tu često i mučio, a imao sam i stvarno lijepe trenutke. Nadam se da će biti dobra trka.”