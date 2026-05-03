Jedan od najboljih igrača na svijetu napušta Barcelonu?

Brazilski napadač navodno razmišlja o svojoj budućnosti i već je o tome obavijestio klub, iako njegove dvojbe nisu vezane uz Barcelonu, već uz osobne razloge. Zasad nije jasno hoće li ostati i sljedeće sezone.

Nakon prošle sezone u kojoj je bio među kandidatima za Zlatnu loptu, ove godine nije uspio zadržati istu razinu, dijelom i zbog dvije ozljede bedra. Ipak, u 31 nastupu upisao je 19 golova i osam asistencija, a vrijednost mu se procjenjuje na oko 80 milijuna eura.

Raphinha ima ugovor do ljeta 2028., pa bi eventualni transfer donio veliku zaradu. Interes za njega pokazuju klubovi iz Saudijske Arabije, no Barcelona ga ne želi prodati i planira ga zadržati kao važan dio momčadi Hansija Flicka.

Brazilac se nedavno vratio treninzima nakon pauze od kraja ožujka, a povratak na teren mogao bi upisati u sljedećem El Clásicu protiv Real Madrida, u kojem Barcelona može osigurati naslov prvaka.