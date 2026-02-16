Zubčić ima priliku za top 10 na ZOI, Rodeš i Kolega izletjeli sa staze

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Prvu vožnju slaloma na Zimskim olimpijskim igrama Milano/Cortina od hrvatskih predstavnika završio je samo Filip Zubčić.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzima 15. mjesto nakon 45. skijaša u prvoj vožnji slaloma kojeg skijaši u ponedjeljak voze na Olimpijskim igrama u Bormiju, dok je najbrži bio Norvežanin Atle Lie McGrath.

Vodeći u slalomu u Svjetskom kupu McGrath je bio najbrži s vremenom 56.14, drugi je s 59 stotinki zaostatka Švicarac Loic Meillard, a trećis 94 stotinki sporijim vremenom Austrijanac Fabio Gstrein. Zubčić je nakon prve vožnje na 15. mjestu sa 2,79 sekundi zaostatka za norveškim skijašem. Druga dva hrvatska predstavnika u današnjem slalomu Samuel Kolega i Istok Rodeš nisu uspjeli završiti prvu vožnju, a osim njih još 19 skijaša to nije uspjelo.

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Rezultati slaloma za skijaše, Zimske olimpijske igre:

1. Atle Lie McGrath (Nor) 56.14

2. Loic Meillard (Švi) 56.73 +0.59

3. Fabio Gstrein (Aut) 57.08 +0.94

4. Timon Haugan (Nor) 57.10 +0.96

5. Armand Marchant (Bel) 57.34 +1.20

…

14. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 58.93 +2.79