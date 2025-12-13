Slaba prva vožnja za Zubčića u Val d’Isereu, Austrijanac vodeći

Podijeli :

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Nakon odrađene prve veleslalomske vožnje u Val d'Isereu hrvatski predstavnik Filip Zubčić zauzima 19. mjesto.

Hrvatski skijaš ušao je u cilj sa sekundom i 68 stotinki zaostatka za vodećim Austrijancem Stefanom Brennsteinerom.

Drugo i treće mjesto drže Norvežani, Henrik Kristoffersen kasni 28 stotinki za Brennsteinerom, dok je Timon Haugan zaostao 33 stotinke. Trenutno vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt je četvrti nakon prve vožnje

Druga vožnja je na rasporedu od 13 sati.