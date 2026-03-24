Zubčić nakon posljednje utrke: ‘Sezona nije bila tako grozna’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx Sportspressphoto_SPR103782 via Guliver Image

Lucas Pinheiro Braathen pobijedio je u završnom veleslalomu sezone Svjetskog kupa, održanom u Hafjellu, čime je osigurao i Mali kristalni globus u toj disciplini. Hrvatski skijaš Filip Zubčić završio je na 13. poziciji, napredovavši u poretku nakon što je u prvoj vožnji bio 18. Braathen je do pobjede stigao s ukupnim vremenom 2:20.65, ispred Loïca Meillarda i Atlea Lieja McGratha, dok je Zubčić zaostao 2.55 sekundi za vodećim.

Nakon utrke, Zubčić je istaknuo kako je drugi nastup bio osjetno kvalitetniji.

“Drugi lauf je bio solidan, dosta bolji nego prvi. Probao sam napasti koliko mogu, iskoristiti solidan startni broj u drugoj vožnji”, izjavio je hrvatski skijaš. “Na kraju nije bila tako loša vožnja. Naravno, uvijek se može puno bolje i ja želim puno bolje. Međutim, nije bila laka sezona i ovo 13. mjesto je solidan rezultat”, dodao je Zubčić.

Osvrnuo se i na zahtjevne uvjete na stazi, naglasivši kako su visoke temperature dodatno otežale vožnju.

“Bilo je dosta toplo. Već su prije par dana bacili sol na stazu, ali danas je dosta popustila. Nije lako skijati po tom gnjecavom snijegu. Nekako sam se solidno snašao. Nije bilo pretjerano dobro, a nije bilo ni jako loše”, rekao je.

Na kraju je komentirao i cijelu sezonu, istaknuvši da ipak nije bila onoliko loša koliko se možda čini.

“Istina, nije bila tako grozna sezona kako možda sad to mislim. Treće mjesto iz Copper Mountaina i sedmo mjesto iz Wengena u slalomu bile su svijetle točke. Znam da mogu, pokazao sam da se mogu stvarno boriti za dobre rezultate”, kazao je.

“Međutim, to je ove godine bilo u manjem broju, nažalost. Ali to je sport, to je normalna stvar. Treba se izvući iz teških trenutaka, gledati pozitivno u budućnost i pripremiti se za novu sezonu”, zaključio je hrvatski skijaš.