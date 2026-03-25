Zrinka Ljutić u top 10 nakon prve vožnje zadnje utrke sezone

Kanađanka Valerie Grenier vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma skijašica na završnici Svjetskog kupa u Hafjellu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić na desetom mjestu sa 1.23 sekunde zaostatka.

Iako je imala nepovoljan startni broj 15, Grenier je odlično odvezla prvu vožnju, osobito je dobra bila u srednjem dijelu staze pa uoči druge vožnje, kojom će skijašice okončati ovu sezonu Svjetskog kupa, ima dvije stotinke prednosti u odnosu na drugu Šveđanku Saru Hector , odnosno 26 stotinki ispred treće Njemice Emme Aicher .

Ljutić je odlično krenula u utrku, na prvom je prolazu imala četvrto vrijeme, samo pet stotinki sporije od na tom dijelu najbrže Aicher, ali u srednjem je dijelu njezin zaostatak značajno narastao. Ipak, i na završnici Svjetskog kupa Ljutić je pokazala kako je ove sezone bila bolja u veleslalomu no u svojoj “paradnoj” disciplini slalomu u kojoj je lani osvojila Mali kristalni globus.

U borbi za Veliki kristalni globus situacija se po Amerikanku Mikaelu Shiffrin malo zakomplicirala, ali i dalje je favorit za osvajanje šestog naslova ukupne pobjednice u karijeri. Njoj je za potvrdu ukupne pobjede u Svjetskom kupu dovoljno završiti među 15 najboljih ili da Aicher ne pobijedi. A nakon prve vožnje Shiffrin je 17. sa 1.55 sekundi iza Grenier, ali na ruku joj ide i to što Aicher zaostaje za Kanađankom.

Druga vožnja na programu je od 12.30 sati.