Vonn je na intenzivnoj iako nije u životnoj opasnosti, evo zašto

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Američka skijašica Lindsey Vonn operirana je nakon teškog pada na olimpijskom spustu u Cortini d'Ampezzo.

Legendarna 41-godišnjakinja nastupila je nedovoljno oporavljena te je već nakon dvadesetak sekundi utrke teško pala i ostala ležati na snijegu. Operirana je nakon što je slomila nogu tijekom spusta na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d’Ampezzo.

Ubrzo je objavljeno da je Vonn stabilno i pod nadzorom liječnika. Iako je smještena na odjel intenzivne njege, njezin život nije u izravnoj opasnosti.

Kako prenosi njemački Bild, pozivajući se na Reuters, radi se o uobičajenom postupku za sportaše njezina statusa kako bi joj se osigurala potpuna privatnost.

Talijanski organizatori žele osigurati da joj je pružena najbolja moguća skrb, a uz talijanske liječnike, u bolnici su i njezini osobni kirurzi.