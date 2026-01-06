Veliki udarac za Zrinku Ljutić, sada će još teže do dobrih rezultata

Podijeli :

(AP Photo/Pier Marco Tacca) via Guliver Image

Zrinka Ljutić i dalje prolazi kroz zahtjevno razdoblje u slalomu ove sezone. U Kranjskoj Gori, na stazi na kojoj je prošle godine ostvarila jednu od najvećih pobjeda u karijeri, ovoga puta nije uspjela završiti prvu vožnju. Bio je to već treći put ove zime da je ostala bez plasmana već nakon uvodne runde.

Aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu još uvijek traži pravu formu u svojoj najjačoj disciplini. Utrka u Kranjskoj Gori trebala je označiti preokret, posebno zbog lijepih uspomena s tog skijališta, no Ljutić ovaj put nije stigla ni do cilja prve vožnje.

Već je ranije ove sezone imala slične probleme – bez rezultata je ostala u prvoj vožnji u Courchevelu i Copper Mountainu, dok je u Gurglu ispala tijekom druge vožnje. Bodove je zasad osvojila u samo dvije slalomske utrke: šestim mjestom u Leviju i osmim u Semmeringu, što joj je donijelo ukupno 72 boda.

Takvi rezultati odrazili su se i na startnu poziciju u nastavku sezone. Ljutić je ispala iz kruga sedam najboljih slalomašica svijeta, pa na sljedećoj utrci, koja je na rasporedu 13. siječnja u Flachauu, više neće imati povlašteni startni broj. Umjesto toga, krenut će između osmog i 15. mjesta.

Iako takav raspon obično donosi zahtjevnije uvjete na stazi, to ne mora nužno biti presudno. Uspije li ponovno pronaći ritam, formu i samopouzdanje koje ju je krasilo prošle sezone, Ljutić može ostvariti dobar rezultat i bez idealnog startnog broja.