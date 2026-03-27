Sjajna Nika Prevc na Planici srušila svjetski rekord: ‘Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri’

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Nika Prevc bila je uvjerljivo najbolja na oba treninga skijaških skakačica na letaonici u Planici. U drugom pokušaju doskočila je na čak 242,5 metara i time postavila novi svjetski rekord u ženskim letovima. Svoj prijašnji rekord iz Vikersundbakkena, gdje je prošle godine letjela 236 metara, nadmašila je za 6,5 metara. Time Planica sada drži i muški i ženski svjetski rekord.

“Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Nevjerojatno, nemam što dodati, to je to. Ovaj dan ću pamtiti zauvijek. Nikada nisam više uživala. Planica je nešto izvanredno. Već u prvom skoku imala sam posebne osjećaje. Stvarno poseban dan”, izjavila je 21-godišnja Slovenka s osmijehom.

Uoči natjecanja koje slijedi, istaknula je kako se osjeća spremno i motivirano.

“Osjećam se odlično. Još bih skakala, ali sutra je zadnje natjecanje. Uživat ću do kraja”, poručila je nova rekorderka.

Na pitanje može li se letjeti i dalje, s obzirom na to da se činilo kako je pri doskoku lagano kočila, odgovorila je:

“Naravno da se može skočiti još dalje, jer je Domen prošle godine skočio 12 metara dalje. Ali sve ovisi o skoku i o uvjetima. Jesam li to očekivala već prvi dan? Kod sebe znaš što znaš i možeš. Ponekad uspije, ponekad ne. Ja sam sretna što mi je danas uspjelo.”

Prevc nije poremetila ni promjena rasporeda, budući da je trening s jutra prebačen na poslijepodne, uz neizvjesne vremenske uvjete.

“Kod mene jako ovisi kakve volje se probudim. Trening je bio odgođen, rekla sam u redu, idem natrag spavati. Da sam imala loš dan, mogla bih već ujutro postati nervozna”, dodala je.