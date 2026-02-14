Razočarani Zubčić: ‘Dosta sam paničario i osjećao sam se loše, rezultatski se ničem ne nadam’

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 16. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju zaostavši za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom Pinheirom skoro tri sekunde.

Prvi se niz stazu Stelvio u Bormiju spustio Brazilac Lucas Braathen Pinheiro ostvarivši najbrže vrijeme prve vožnje, 1:13.92.

Zubčić je startao kao 13. od 81 prijavljenog veleslalomaša. Hrvatski skijaš je već na prvom prolazu imao 0.94 sekunde zaostatka, na drugom 1.75, na trećem 2.49, a na kraju 2.67 sekunde zauzevši na koncu 16. mjesto.

Otkrio je Zubčić razmišljanja nakon prve vožnje.

“Pritisak napravi svoje, takva je bila cijela vožnja, dosta sam paničario u nekim dijelovima, malo kočio i dosta je veliki zaostatak. Nisam zadovoljan, ali idemo se resetirati i idemo dalje. Možda počne kiša padati, što nije loše, nadam se da će biti vrijeme što lošije”, rekao je Zubčić pa opisao vožnju:

“Gornji dio je bio jako loš, osjećao sam se dosta loše kroz vožnju. To je sve u glavi, dobro skijam na treninzima, a na utrkama je valjda pritisak. Agresivna, a u stvari nesigurna vožnja. Trebam se opustiti, maknuti rezultat sa strane. Kad ja vozim riskantno, to je moja vožnja.”

Pojasnio je:

“Nemam pojma do čega je, zašto se to dogodilo. Realno, ovo je jedna od mojih boljih vožnji ove sezone, važno je samo kako ja osjećam da skijam. Rezultatski se ničemu ne nadam, rezultat je nuspojava dobrog skijanja”, razočarano je rekao Zubčić i dodao, gledajući u semafor:

“Tko razmišlja o rezultatu, dobije pet sekundi (zaostatka). Broj 1, 2 ili 3 na ovoj stazi nije neka prednost, ne puca staza još.”

Druga vožnja na rasporedu je od 13.30 sati.