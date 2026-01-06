Poznato koliko je Domen Prevc zaradio osvajanjem Novogodišnje turneje

Maestralni Domen Prevc dominantno osvojio Novogodišnju turneju

Prevc se s turneje vraća bogatiji za 162.525 eura – pobjede u Oberstdorfu i Garmischu donijele su mu po 18.175 eura, drugo mjesto u Innsbrucku 11.500, a drugo mjesto u Bischofshofenu 14.675 eura, uz glavnu nagradu od 100.000 eura za ukupnog pobjednika.

Domen je tek treći Slovenac koji je osvojio Novogodišnju turneju, nakon Primoža Peterke (1996./97.) i njegova brata Petera (2015./16.).