Budimir o Belji: ‘To je vjerojatno najteža stvar u nogometu. Izbornikovu odluku treba respektirati’

Vatreni se pripremaju za Svjetsko prvenstvo...

Nakon bronce u Kataru, nastup u SAD-u, Kanadu i Meksiku bit će drugi takav turnir za 34-godišnjeg Antu Budimira koji se u razgovoru za tportal dotaknuo prve utakmice s Engleskom koja je na rasporedu 17. lipnja.

“Protiv Engleske smo na Euru 2021. godine također igrali u 1. kolu. Bilo je tvrdo, Sterlingov gol odlučio je pobjednika, bila je tvrda utakmica, ali koliko se sjećam bili smo ‘al pari’. Očekujem sličnu, izjednačenu utakmicu i sada, ali nadam se naravno drugačijem ishodu, pozitivnom za nas, vjerujem da smo sposobni za to. Bit će tvrdo, zahtjevno. Sav respekt, ali vjerujemo da možemo odgovoriti zahtjevima i izvući što više iz te utakmice.”

Osvrnuo se i na svoju sezonu sa Osasunom, koja je jedva izborila ostanak u La Ligi.

“Kad znaš gdje smo bili cijelu sezonu, sve što smo gradili i radili… Četiri kola prije kraja igrali smo protiv Levantea, vodili i 2:0 (op.a. jedan je gol zabio Budimir), a to je bio petak, i da smo taj petak pobijedili, prespavali bi na šestom mjestu, odnosno mjestu koje izravno vodi u Europsku ligu. I na kraju se dogodio horor, izgubimo 3:2. I dâ, na kraju skupimo pet poraza. Jesmo li svi mi zajedno bili u tim nekakvim kalkulacijama za Europu, što nam treba, kako to ostvariti… A liga je bila jako izjednačena. I doveli smo se do toga, bez da smo bili i jedan dan, ili jednu minutu u crvenoj zoni, da smo skoro završili u crvenoj zoni. I to definitivno nije način na koji želiš završiti sezonu. Ali na kraju smo uspjeli osigurati ostanak, a vjerujem da ćemo iz svega toga i nešto naučiti.”

Upitan je i o svom statusu u Pamploni.

“Imam ugovor još jednu sezonu. Sretan i zadovoljan jesam. Ali sam fokus sada mi je na Svjetskom prvenstvu. To je jedini i glavni interes. A ja? Uvijek imam ambicija, da tražim od sebe više, da tražim maksimum kako bi izvukao maksimum. I da bi, tu gdje jesam, bio još bolji. A može li me to negdje odvesti, to više nije u mojoj kontroli. Ono što mi je bitno jest da znam gdje jesam, kakav status imam.”

Dion Drena Beljo zabio je 31 gol u prvenstvu, ali to nije bilo dovoljno da se nađe na popisu izbornika Dalića.

“Definitivno mu treba čestitati, a ja znam, kao napadač, koliko je teško zabijati golove. To je vjerojatno najteža stvar u nogometu. I bilo gdje zabiti 31 gol, je jako teško, odnosno jako veliko. I na tome čestitam Belji. Naravno, ti njegovi golovi definitivno su puno značili u Dinamovom osvajanju naslova prvaka. Što se izbornikove odluke tiče, jednostavno je treba tako prihvatiti i respektirati.”