Maestralni Domen Prevc dominantno osvojio Novogodišnju turneju

Današnjim drugim mjestom u Bischofshofenu potvrdio je dominaciju – skokovima od 138 i 138,5 metara skupio je 299,8 bodova, 4,1 manje od pobjednika, Austrijanca Daniela Tschofeniga.

Zubčić zbog temperature propušta slalom u Madonni: Mijenja ga 22-godišnji debitant

Prevc je slavio na dvije od četiri postaje turneje (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen), dok je u Innsbrucku i Bischofshofenu bio drugi. U Innsbrucku je zaostao samo pola boda za Japancem Renom Nikaidom, pa mu je izmakao Grand Slam (sve četiri pobjede), koji su dosad ostvarili samo Sven Hannawald (2001./02.), Kamil Stoch (2017./18.) i Ryoyu Kobayashi (2018./19.).

Domen je tek treći Slovenac koji je osvojio Novogodišnju turneju, nakon Primoža Peterke (1996./97.) i njegova brata Petera (2015./16.).