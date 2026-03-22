Posljednji superveleslalom sezone pripao Talijanu, Odermattu Mali kristalni globus

AP Photo/Marco Trovati via Guliver Image

Talijan Dominik Paris osvojio je posljednji superveleslalom sezone u norveškom Kvitfjellu, nakon pobjede u spustu u subotu, dok je švicarski skijaš Marco Odermatt već ranije osigurao svoj četvrti uzastopni mali Kristalni globus u toj disciplini.

Snažnom izvedbom, 36-godišnji div iz Merana, pokorio je stazu Olympiabakken te pobijedio Austrijance Vincenta Kriechmayra (0.07) i Raphaela Haasera (+0,38 sekundi).

Paris je tako ostvario svoju 26. pobjedu u Svjetskom kupu – šestu u superveleslalomu – i osmu pobjedu na olimpijskoj stazi u Lillehammeru 1994., jednoj od njegovih dviju omiljenih uz vrtoglavu talijansku stazu u Bormiju, gdje ima sedam pobjeda.

Kao i u prethodne tri sezone, globus u superveleslalomu ostaje u rukama Marca Odermatta, unatoč njegovom najgorem nastupu u disciplini u nedjelju. Bio je tek 19., s 1.97 sekundi zaostatka.

U utorak će Odermatt pokušati peti put osvojiti naslov u veleslalomu, disciplini kojom je dugo dominirao i gdje sada mora odoljeti povratku aktualnog olimpijskog prvaka, Norvežanina Lucasa Pinheira Braathena.