Otac Lindsey Vonn se slomio: ‘Srce me boli…’

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn imala je dvije operacije u Italiji nakon teškog prijeloma noge na Olimpijskim igrama, a izvor kaže da bi postupci trebali pomoći u stabilizaciji i sprječavanju komplikacija povezanih s oticanjem i protokom krvi.

Vonn (41) helikopterom je prevezena iz Cortine d’Ampezzo u bolnicu Ca’ Foncello u gradu Trevisu nakon što je njezin pokušaj osvajanja medalje u spustu s puknutim ligamentom koljena završio stravičnim padom 13 sekundi nakon početka nedjeljne utrke.

Jednu od skijašica s najviše odličja u povijesti, operirao je zajednički tim lokalnih ortopedskih i plastičnih kirurga. Njezin osobni liječnik bio je prisutan, ali je samo asistirao dok su talijanski kirurzi vodili zahvate, rekao je neimenovani izvor za agenciju Reuters.

POVEZANO VIDEO / Momir Jelovac za SK: Vonn si ne može pomoći, stat će opet na skije

U izjavi u nedjelju, bolnica je rekla da je imala operaciju stabilizacije slomljene lijeve noge, ali nije spomenula drugi postupak.

O dramatičnom padu prva je govorila njezina sestra Karin Kildow.

“To je posljednje što smo željeli vidjeti. Sve se dogodilo jako brzo. U trenutku pada samo smo se nadali da nije nešto puno gore. Bilo je užasno. Kad vidiš kako je stavljaju na nosila, jasno je da nije dobro.”

Sada se oglasio i njezin otac, kojeg je cijela situacija, kako se čini, posebno pogodila.

“Srce me boli. Moja kći je nevjerojatna borkinja i opet je dala sve od sebe, ali ovo jednostavno nije bio njezin dan. Sve je to srceparajuće. Jedva čekam vidjeti je i reći joj kažem koliko sam ponosan na nju”, rekao je Vonnin otac.

Iz bolnice Ca’ Foncello poručili su da se Lindsey Vonn nalazi na odjelu intenzivne njege, prvenstveno zbog privatnosti, te naglasili da joj život nije ugrožen. U narednim satima i danima bit će podvrgnuta dodatnim pretragama.