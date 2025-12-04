Odermattu pripao prvi spust sezone

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je prvog spusta sezone Svjetskog kupa skijaša u američkom Beaver Creeku ostvarivši treću pobjedu ove sezone te 48. u karijeri.

Odermatt je skraćenu stazu “Birds of Prey” prošao za minutu i 29:84 sekunde.

Drugi je ciljem prošao Amerikanac Ryan Cochran-Siegle s 30 stotinki sekunde zaostatka, dok je treće mjesto osvojio Norvežanin Adrian Smiseth Sejersted s 0.69 sekundi zaostatka.

Ljutić i Popović frustraciju nakon loše utrke izliječile treningom: ‘Sezona je duga, vratit ću se!’

“Dva puta sam ovdje za dlaku propustio pobjedu, tako da sam jako sretan”, kazao je Odermatt nakon pete spustaške pobjede u karijeri.

“Stvarno je super pobijediti na otvaranju sezone u sve tri discipline. To pokazuje da sve ponovno funkcionira i da se samopouzdanje koje se obično gubi tijekom ljeta već vratilo. To je sjajno”, dodao je vodeći skijaš Svjetskog kupa.

Švicarac vodi u Svjetskom kupu s 300 bodova, Austrijanac Marco Schwarz je drugi sa 166 bodova, dok je treći Norvežanin Henrik Kristoffersen sa 158 bodova.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić drži 13. mjesto s 89 bodova.

U poretku spustaša Odermatt vodi sa 100 bodova, Cochran-Siegle je drugi s 80, dok Smiseth Sejersted ima 60 bodova na trećoj poziciji.

U petak je na rasporedu Super-g, dok je u nedjelju veleslalom. Superveleslalom se trebao održati u subotu, no pomaknut je na petak zbog loše vremenske prognoze. Naime, u Coloradu se u nadolazećim danima očekuje hladno vrijeme i obilne snježne padaline.