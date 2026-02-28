Odermatt se ‘utješio’ nakon što je ostao bez zlata na ZOI, vratio se pobjedama u Svjetskom kupu

Nakon što na ZOI nije uspio osvojiti zlato, švicarski skijaš Marco Odermatt vratio se pobjedničkim navikama osvojivši spust Svjetskog kupa u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu.

Na čuvenom Kandaharu u Bavarskim Alpama, Odermatt je prošao stazu od 3300 metara i 920 metara vertikalnog pada za 1 minutu i 47.57 sekundi. Završio je ispred svojih sunarodnjaka Alexisa Monneya (+0.04) i Stefana Rogentina (+0.21).

Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.

Ova pobjeda za Odermatta dolazi kao utješna nagrada nakon Zimskih olimpijskih igara koje su završile s tri medalje, ali bez zlata, te razočaravajućim četvrtim mjestom u spustu.

Dominantna sila u alpskom skijanju od 2022., Odermatt se približio petom uzastopnom ilušnom naslovu Svjetskog kupa, s vodstvom od čak 687 bodova i 900 bodova dostupnih s devet preostalih utrka u sezoni.

Također bi trebao osigurati treći uzastopni Kristalni globus u spustu, jer ima prednost od 175 bodova ispred von Allmena s još dvije utrke spusta zakazane u Courchevelu i Kvitfjellu.