Napeta borba u Japanu: Austrijanka ispred Nike Prevc

Austrijska 24-godišnja reprezentativka u skijaškim skokovima Lisa Eder, u srijedu je ostvarila svoju prvu pobjedu u Svjetskom kupu nadmašivši u japanskom Zau najbolju skakačicu svijeta 20-godišnju Slovenku Niku Prevc za 1,4 boda.

Drugo natjecanje na srednjoj skakakonici u Zau (102 m) obilježili su gust snijeg i neizvjesna borba za pobjedu između Eder i Prevc . Austrijanka je nakon prve serije, u kojoj je skočila 96 metara, imala 3,4 boda više od Slovenke koja je prizemljila na 92 metra.

U drugoj seriji je Nika Prevc izvela jedini skok natjecanja preko 100 metara (101 m) i izazvala Eder. Austrijanka nije ustuknula već je skokom od 98 metara skupila dovoljno bodova (227,9) za pobjedu. Na pobjedničkom postolju im se pridružila Kanađanka Abigail Strate, koja je skokovima od 91 i 97 metara skupila 5,6 bodova manje od pobjednice.

Nika Prevc je ostala bez 34. pobjede u Svjetskom kupu, ali je već 16. put u ovoj sezoni ostvarila plasman na pobjedničko postolje. Ima 11 prvih mjesta, četiri druga i jedno treće te je s 1596 bodova uvjerljivo vodeća. Najbliža pratiteljica je Japanka Nozomi Maruyama (1238 bodova) koja je u srijedu osvojila osmo mjesto. Treća je Eder s 1057 bodova.

Skakačice ostaju do kraja tjedna u Japanu, gdje će se u subotu i nedjelju boriti za nove bodove na velikoj skakaonici u Sapporu.