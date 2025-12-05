Mladi slovenski skijaš pao i nepomično ostao ležati, odvezen je helikopterom

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Srećom, djeluje kako nije došlo do teže ozljede glave.

Švicarski skijaški as Marco Odermatt ponovno je potvrdio svoju potpunu dominaciju u olimpijskoj sezoni. U Beaver Creeku došao je do treće pobjede ove zime, ovoga puta u spustu, disciplini u kojoj je do sada upisao ukupno pet pobjeda u karijeri. Za 30 stotinki sekunde bio je brži od domaćeg Ryana Cochran-Siegla, dok je treće mjesto pripalo Norvežaninu Adrianu Smisethu Sejerstedu.

No, utrku je obilježila i teška nesreća mladog Slovenca Roka Ažnoha, najmlađeg člana njihove reprezentacije u brzim disciplinama. Pri velikoj brzini izgubio je kontrolu, udario u zaštitnu ogradu te ostao nepomičan na stazi, pri čemu mu je s glave odletjela i kaciga. Spasioci su brzo reagirali, a helikopter ga je prebacio u bolnicu, prenosi 24ur.com.

Slovenski skijaški savez zasad je isključio ozbiljniju ozljedu glave, no Ažnoh je prijavio bolove u desnom koljenu pa će tek dodatni pregledi pokazati stvarno stanje ozljeda.