Ljutić i Popović izletjele u drugoj slalomskoj vožnji u Areu, slavila Shiffrin

U švedskom Areu ni Zrinka Ljutić ni Leona Popović nisu se proslavile u drugoj vožnji.

Hrvatske skijašice odradile su dobru prvu slalomsku vožnju Svjetskog kupa u švedskom Areu. Zrinka Ljutić startala je 14. i završila osma, a Leona Popović startala je 31. i završila 17.

Ali, onda su sve upropastile u drugoj vožnji. I jedna i druga izletjele su sa staze i ostale bez plasmana. Pobijedila je Mikaela Shiffrin s 0.94 ispred Emme Aicher, treća je bila Wendy Holdener.

Ljutić je tako zaključila lošiji ovosezonski niz, nije bila ni blizu prošlogodišnje razine kada je osvojila Mali kristalni globus.

Trenutno se nalazi na 21. mjestu u poretku slaloma. Leoni Popović ovo je povratnička sezona nakon ozljede i uoči ove utrke nalazila se na 49. mjestu u slalomu.