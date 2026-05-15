Legende Uniteda vlasnici su engleskog kluba: Stigli su na korak od najvećeg uspjeha u povijesti

Nekadašnje zvijezde Manchester Uniteda Ryan Giggs, braća Gary i Phil Neville te Nicky Butt vlasnici su engleskog četvrtoligaša Salforda koji je u petak navečer igrao važnu utakmicu doigravanja za plasman u viši rang.
Naime, Salford je na domaćem terenu dočekao Grimsby koji je ove sezone šokantno izbacio Manchester United u EFL Kupu. Međutim, za Salford ipak nisu imali “goriva”.
U prvoj utakmici Salford je slavio s 2:1 da bi u drugom vidjeli pravu dramu. Salford je vodio s 1:0 sve do 74. minute kada Grimsby zabija za 1:1, a onda u 78. dolaze do 2:1, odnosno ukupnih 3:3 u dvomeču.
Ipak, Salford je do svog novog gola stigao u 117. minuti te su ovaj put sačuvali prednost i s ukupnih 4:3 izborili fnale doigravanja koje će se igrati na Wembleyu 25. svibnja. Tamo će igrati protiv Notts Countyja
Ako bi slavili u tom susretu, igrači Salforda ispisali bi povijest kluba koji se nikad nije natjecao u trećem rangu engleskog nogometa, sadašnjem League Oneu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!