Legende Uniteda vlasnici su engleskog kluba: Stigli su na korak od najvećeg uspjeha u povijesti

xMaxxTomlinsonx FIL-23321-0111 via Guliver Image

Nekadašnje zvijezde Manchester Uniteda Ryan Giggs, braća Gary i Phil Neville te Nicky Butt vlasnici su engleskog četvrtoligaša Salforda koji je u petak navečer igrao važnu utakmicu doigravanja za plasman u viši rang.

Naime, Salford je na domaćem terenu dočekao Grimsby koji je ove sezone šokantno izbacio Manchester United u EFL Kupu. Međutim, za Salford ipak nisu imali “goriva”.

U prvoj utakmici Salford je slavio s 2:1 da bi u drugom vidjeli pravu dramu. Salford je vodio s 1:0 sve do 74. minute kada Grimsby zabija za 1:1, a onda u 78. dolaze do 2:1, odnosno ukupnih 3:3 u dvomeču.

Ipak, Salford je do svog novog gola stigao u 117. minuti te su ovaj put sačuvali prednost i s ukupnih 4:3 izborili fnale doigravanja koje će se igrati na Wembleyu 25. svibnja. Tamo će igrati protiv Notts Countyja

Ako bi slavili u tom susretu, igrači Salforda ispisali bi povijest kluba koji se nikad nije natjecao u trećem rangu engleskog nogometa, sadašnjem League Oneu.