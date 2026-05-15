Gledajte na SK: Dramu Sinnera i Medvedeva u Rimu prekinula kiša

Kiša je prekinula polufinalni meč na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu između Talijana Jannika Sinnera i Rusa Daniila Medvedeva kod vodstva prvog igrača na svijetu 4:2 u trećem setu.

Nastavak meča je predviđen za subotu, a u sedmom gemu trećeg seta Medvedev na servis ima prednost. Sinner lovi 33. uzastopnu pobjedu na Masters 1000 razini, kao i šesti osvojeni Masters 1000 turnir u nizu. Prethodno je prošle godine slavio u Parizu, a potom ove u Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu i Madridu.

Žestoko je meč otvorio 24-godišnji Sinner protiv šest godina starijeg suparnika te je poveo 4:0, a dva breaka prednosti je zadržao do kraja prvog seta i do 6:2.

Medvedev nije bio uzdrman takvim lošim startom te je uzvratio s 3-0 u drugom setu. Za razliku od suparnika Medvedev tu prednost nije zadržao te se Sinner vratio u igru i izjednačio na 3:3 u drugoj dionici, ali treba naglasiti da je ruski tenisač kod vodstva 3:0 propustio tri break prilike za 4:0.

U ostatku drugog seta se vodila izjednačena i žestoka borba, s tim da je Sinner izgledao fizički sve slabije na terenu. Kod 6:5 Medvedev je iskoristio treću set-loptu za izjednačenje u setovima.

Dobio je Rus prvi gem trećeg seta i onda je uslijedio niz od tri gema Sinnera unatoč tome što se teško kretao u igri, s čestim grčevima na licu. Kod vodstva Sinnera 4:2 i prednosti Medvedeva pri servisu kiša je prekinula meč i više nije dopuštala nastavak tijekom petka.

Ranije je finale izborio Norvežanin Casper Ruud koji je vrlo lako pobijedio Talijana Luciana Darderija sa 6:1, 6:1. Lovit će 27-godišnji Ruud u nedjeljnom finalu 15. ATP titulu u karijeri, s tim da ove godine još nije osvojio niti jedan turnir. Od četrnaest osvojenih turnira Ruud ih je dvanaest osvojio na zemljanoj podlozi.