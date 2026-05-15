Marca: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid

Podijeli :

xDavidexPuglisix via Guliver Image

Povratak Joséa Mourinha u Real Madrid sve je izgledniji i prema navodima španjolskih medija praktički je pred realizacijom. Kako piše Marca, portugalski trener ostao je jedini ozbiljan kandidat za preuzimanje momčadi te bi trebao naslijediti Álvara Arbelou, osim ako se ne dogodi neočekivani preokret. Ako do dogovora dođe, Mourinho će biti četvrti trener Reala u razdoblju od samo godinu dana, nakon Carla Ancelottija, Xabija Alonsa i privremenog rješenja u vidu Arbeloe.

U klubu smatraju da je upravo Mourinho najbolje rješenje za stabilizaciju svlačionice, posebno nakon nedavnih sukoba među igračima. Spominju se napetosti između Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea, kao i reakcija Kyliana Mbappéa prema Arbeloi nakon utakmice protiv Real Ovieda. Uprava vjeruje da je potreban autoritativan trener koji može ponovno uspostaviti disciplinu i kontrolu unutar ekipe.

Casillas otvoreno: ‘Ne želim Mourinha za trenera Reala’ Španjolci: Gotovo je, Jose Mourinho je novi trener Real Madrida

Iako je predsjednik Florentino Pérez pokrenuo izborni proces u klubu, to ne bi trebalo utjecati na Mourinhov dolazak. Očekuje se da bi Portugalac mogao preuzeti momčad nakon završetka sezone 23. svibnja, a u klubu smatraju da administrativne okolnosti neće usporiti taj proces. Pérez je dodatno potaknuo nagađanja kada je u razgovoru za La Sextu podsjetio na Mourinhov prvi mandat u Madridu, istaknuvši kako je upravo on podigao natjecateljsku razinu momčadi i postavio temelje za kasnije velike uspjehe u Europi.

U Realu navodno ne vide problem ni u eventualnoj odšteti potrebnoj za raskid Mourinhova ugovora s Benficom. Mnogo važnijim smatraju slaganje momčadi za sljedeću sezonu, jer klub planira značajne promjene u igračkom kadru. Novi trener trebao bi imati važnu riječ u donošenju odluka oko dolazaka i odlazaka, zbog čega se u Valdebebasu očekuje vrlo intenzivno i zahtjevno ljeto.