Lindsey Vonn doživjela tešku ozljedu, ali ipak će nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama

AP Photo/Pier Marco Tacca via Guliver

Legendarna Lindsey Vonn nastupit će na Zimskim olimpijskim igrama (6. - 22. veljače) 2026. u Cortini d’Ampezzo unatoč teškoj ozljedi koljena.

Amerikanka je potvrdila da su joj u padu u Švicarskoj pukli prednji križni ligamenti, uz oštećenje meniskusa i nagnječenje kosti, ali tvrdi da se osjeća dovoljno stabilno za natjecanje uz posebnu zaštitnu ortozu.

Vonn se oglasila nakon teškog pada na spustu: ‘Moji olimpijski snovi nisu gotovi’

Pad se dogodio na utrci spusta Svjetskog kupa u Crans-Montani, koja je zbog loše vidljivosti i opasnih uvjeta kasnije prekinuta. Unatoč svemu, 41-godišnja Vonn planira nastupiti u spustu i superveleslalomu, a spust je disciplina u kojoj je osvojila olimpijsko zlato 2010.

Vonn je jedna od najuspješnijih skijašica svih vremena: četverostruka je ukupna pobjednica Svjetskog kupa, olimpijska pobjednica i višestruka svjetska prvakinja, uz ukupno 82 pobjede u utrkama Svjetskog kupa.

“Dok god postoji šansa, ne odustajem“, poručila je legendarna skijašica.

Vonn se povukla 2019. zbog brojnih ozljeda, no nakon operacije koljena 2024. senzacionalno se vratila i ove sezone već bilježila vrhunske rezultate.