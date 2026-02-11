Francuskinji zlato na 15 kilometara u biatlonu: Anika Kožica ostvarila najbolji rezultat u hrvatskoj povijesti

Podijeli :

Guliver Image

Francuskinja Julie Simon osvojila je drugu zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama nakon što je slavila u srijedu u biatlonu u pojedinačnoj utrci na 15 km, dok je hrvatska predstavnica Anika Kožica zauzela 60. mjesto.

Julia Simon je slavila iako je imala jedan promašaj, ali je imala najbolje vrijeme 41:15.6, srebro je osvojila njena sunarodnjakinja Lou Jeanmonnot s 53 sekundi zaostatka, a broncu je iznenađujuće osvojila Bugarka Lora Hristova, koja je pogodila svih 20 meta, ali je imala zaostatak 1:04.5.

Za Simon je ovo druga zlatna medalja na ovim Igrama nakon što je osvojila zlato u mješovitoj štafeti. Hristova, koja nije imala ni jedan promašaj u današnjoj utrci, nikada do danas nije bila među deset najboljih.

Kožica je svoj nastup završila na 60. mjestu s dva promašaja i 5:55.7 minuta zaostatka za pobjednicom, ali je njezin današnji rezultat najbolji rezultat ostvaren na Zimskim olimpijskim igrama. Do sada je najbolji rezultat, 79. mjesto u sprintu, ostvarila Petra Starčević na ZOI 2006.