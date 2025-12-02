CAS presudio u korist ruskih i bjeloruskih skijaša i nordijaca

Ruski i bjeloruski sportaši trebali bi imati pravo sudjelovanja na kvalifikacijskim natjecanjima Međunarodne skijaške i snowboard federacije (FIS) ako ispunjavaju kriterije MOO-a za pojedinačne neutralne sportaše, objavio je u utorak Sud sportske arbitraže (CAS).

Vijest je prvi objavio ruski ministar sporta Mihail Degtjarev koji je izjavio da su skijaši i snowboarderi u zemlji dobili sudsku odluku i priliku da se natječu kao neutralni sportaši na nadolazećim Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina . Degtjarev je na društvenim mrežama objavio da je ruska žalba Sudu sportske arbitraže (CAS) poništila zabranu koju je nametnula Međunarodna skijaška i snowboard federacija (FIS) .

Vijeće FIS-a glasalo je protiv sudjelovanja sportaša iz Rusije i Bjelorusije kao neutralnih sportaša na kvalifikacijskim natjecanjima za Zimske olimpijske i Paraolimpijske igre Milano Cortina 2026. Ruski skijaški savez (RSF) i Bjeloruski skijaški savez (BSU) žalili su se na odluku CAS-u, zajedno s ukupno 17 sportaša iz obje zemlje.

Zimske olimpijske igre počinju 6. veljače 2026, a neutralni status može se odobriti u većini sportova, slijedeći smjernice Međunarodnog olimpijskog odbora, za sportaše koji nisu javno podržali vojnu intervenciju u Ukrajini i nemaju veze s vojnim ili državnim sigurnosnim agencijama.

Ruski sportaši i dužnosnici timova također se suočavaju s izazovima u dobivanju viza za ulazak u neke zemlje koje su domaćini kvalifikacijskih događaja poput Svjetskog kupa u alpskom, skijaškom trčanju i slobodnom stilu, kao i u snowboardingu.