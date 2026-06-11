Wimbledon povećava nagradni fond za 20 posto: Pobjedniku ide pravo bogatstvo

Organizatori Grand Slam turnira u Wimbledonu objavili su rekordni nagradni fond od 64,2 milijuna funti za ovogodišnje izdanje, što je porast od 20 posto u odnosu na prošlu godinu.

To je najveće godišnje povećanje u povijesti turnira i dolazi usred sve većih zahtjeva igrača koji traže veći udio prihoda od Grand Slam turnira. Na Roland Garrosu neki su igrači ograničili pojavljivanje u medijima, pa čak i prijetili budućim bojkotom.

Govoreći na konferenciji za novinare prije Wimbledona, predsjednica All England Cluba Debbie Jevans rekla je da će se nagradni fond značajno povećavati u svakom kolu turnira.

Pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji zaradit će 3,6 milijuna funti, što je porast od 20% u odnosu na prošlu godinu, a drugoplasirani će uzeti 1,8 milijuna funti.

Gubitnici u prvom kolu dobit će 80.000 funti, u usporedbi sa 66.000 funti u 2025. godini.

AELTC je također objavio da će ukupni nagradni fond za kvalifikacijsko ždrijeb iznositi 6,2 milijuna funti, što je povećanje od 25%.

“Ova objava priznaje uspjeh Prvenstva i činjenicu da provodimo održivi program koji nam omogućuje ne samo povećanje nagradnog fonda, već i ulaganje u objekte, sezonu travnatih terena i podršku britanskom i međunarodnom tenisu”, rekla je Jevans.

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