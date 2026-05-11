VIDEO / Podigao je prašinu u Ligi prvaka, a sada je novom kontroverznom odlukom možda ostavio Benficu bez Lige prvaka

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, iako je hrvatski napadač Franjo Ivanović u četvrtoj minuti zatresao mrežu gostiju, no njegov pogodak poništen je zbog minimalnog zaleđa.

VIDEO / Od heroja do tragičara: Tottenhamov Francuz zabio golčinu pa skrivio penal u grčevitoj borbi za ostanak Jakirović i Pandur na korak od ulaska u Premier ligu: Hull srušio Millwall i ide na Wembley!

Nastavak je zato donio potpuni kaos. Benfica je povela već u 46. minuti preko Rafe Silve, ali samo dvije minute kasnije Pau Víctor vraća Bragu u igru. U 61. minuti Ivanovića je zamijenio Vangelis Pavlidis, koji je četiri minute poslije zabio za 2:1, no VAR je poništio pogodak uz objašnjenje da je lopta prije asistencije izašla izvan granica igrališta. Ipak, iz dostupnih snimki teško je bilo sa sigurnošću potvrditi takvu odluku.

Utakmicu je sudio João Pedro Pinheiro, portugalski arbitar koji je prije samo šest dana dijelio pravdu u polufinalu Lige prvaka između Bayerna i PSG-a, nakon kojeg su Nijemci žestoko kritizirali njegovo suđenje zbog nedosuđenog kaznenog udarca nakon igranja rukom Joãa Nevesa.

Braga je u 88. minuti stigla do preokreta fantastičnim pogotkom Jean-Baptistea Gorbyja, no drama tu nije završila. Pinheiro je u petoj minuti sudačke nadoknade dosudio kazneni udarac za Benficu, a Pavlidis je s bijele točke postavio konačnih 2:2.

Budući da je Sporting uvjerljivo slavio 4:1 kod Rio Avea Darija Špikića, Mourinhova Benfica uoči posljednjeg kola ima dva boda manje od lisabonskog rivala, koji drži drugo mjesto i poziciju koja vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Braga je, s druge strane, ovim bodom osigurala četvrto mjesto i plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.