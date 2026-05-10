VIDEO / Martin slavio u Le Mansu i stigao do prve pobjede nakon 588 dana

Vozač Aprilije Jorge Martin slavio je na Velikoj nagradi Francuske, petoj utrci sezone u MotoGP prvenstvu.
Španjolac je tako zaokružio savršen vikend u Le Mansu, gdje je dan ranije pobijedio i u sprint utrci te stigao do svoje prve pobjede nakon 588 dana. Posljednji put Martin je slavio 29. rujna 2024. godine u Indoneziji, a upravo je na stazi Bugatti prije dvije godine ostvario dvostruku pobjedu.
Martin je u borbi za prvo mjesto bio uspješniji od momčadskog kolege Marca Bezzecchija, koji je ciljem prošao manje od sekunde iza njega. Treće mjesto osvojio je vozač Trackhouse Racinga Ai Ogura, kojem je to najbolji rezultat u MotoGP karijeri, a Apriliji je donio i potpuno popunjeno pobjedničko postolje.
Marco Bezzecchi držao je vodeću poziciju sve do tri kruga prije kraja, kada ga je Martin napao i bez većih problema prestigao. Za razliku od sprinta, Španjolac ovoga puta nije imao idealan start te se morao probijati kroz poredak, no kada je stigao do drugog mjesta bilo je jasno da ide po pobjedu.
Bezzecchi je od početka uspješno odbijao napade Francesca Bagnaije i Pedra Acoste, ali protiv momčadskog kolege nije imao rješenja.
Dugo je izgledalo da bi Bagnaia mogao ozbiljnije ugroziti vodeći dvojac, no u 16. krugu izletio je sa staze. Time je nastavljen niz tvorničkog Ducatija bez plasmana na pobjedničko postolje, koji sada traje već deset utrka. Aktualni prvak Marc Marquez nije nastupio u Le Mansu nakon prijeloma stopala koji je zadobio u sprint utrci te će tijekom dana biti operiran u Madridu.
Pedro Acosta je u završnici počeo gubiti ritam, što je iskoristio Ai Ogura i stigao do postolja. Acosta je na kraju ostao i bez četvrtog mjesta jer ga je prestigao Fabio Di Giannantonio iz VR46 momčadi. Iza njih završili su Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer i Luca Marini.
