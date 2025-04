VIDEO / Bivši dinamovac spektakularnim golom utišao stadion od 50 tisuća ljudi

Podijeli :

Bivši napadač zagrebačkog Dinama, Mahir Emreli postigao je prekrasan gol za svoj Nurnberg na gostovanju kod Kaiserslauterna u 29. kolu njemačke 2. Bundeslige. Bila je to značajna utakmica za obje momčadi, obzirom kako se i jedni i drugi nadaju da sezonu mogu završiti među vodeća tri kluba što nudi mogućnost plasmana u najviši razred njemačkog nogometa. Nurnberg je u 14. minuti poveo preko Grubera, a Kaiserslautern je napadao, no nikako nije mogao doći do izjednačenja. A promašaje domaćih kaznio je Emreli vrhunskim udarcem koji je odsjeo u maloj mreži, a bivši dinamovac je tako i potvrdio pobjedu svoje momčadi. Ritter je četiri minute kasnije iz penala smanjio na 1:2, a utakmica je završila tim rezultatom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.