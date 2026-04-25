VIDEO / Bayern je premoćan: Gubili su 3:0 na poluvremenu, a onda kreirali nevjerojatan preokret!

Bundesliga 25. tra 2026

Bayern je s rezervnim sastavom krenuo na gostovanju kod Mainza, no takva odluka brzo im se obila o glavu pa su već na poluvremenu zaostajali velikih 3:0.

Na odmoru su u igru ušli Michael Olise i Harry Kane, što je odmah donijelo promjenu ritma.

Već nakon osam minuta nastavka Nicolas Jackson smanjio je na 3:1, a potom je Olise u 73. minuti, u stilu Arjena Robbena, zabio sjajan pogodak za 3:2 i još jednom potvrdio da je trenutačno jedan od najboljih igrača svijeta.

Bayern je zatim u 80. minuti izjednačio na 3:3 golom Jamala Musiale, a potpuni preokret stigao je tri minute kasnije kada je Kane zabio za 4:3.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

