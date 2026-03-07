Vaterpolisti Jadrana novim slavljem protiv Mađara do četvrtfinala Eurokupa!

Podijeli :

Sport Klub

U uzvratnom ogledu osmine finala Eurokupa vaterpolisti splitskog Jadrana pred svojim su navijačima opet svladali mađarski Szolnoki, ovaj put 21-14 (6-3, 3-0, 7-6, 5-5) te su se plasirali među osam najboljih momčadi ovog natjecanja.

Splićani su već u prvoj utakmici napravili veliki korak prema četvrtfinalu Eurokupa jer su u gostima pobijedili Szolnoki 15-10. U uzvratu su Splićani u punom gasu odigrali uvodne dvije četvrtine. Tada su stekli veliku prednost od šest golova razlike, bilo je 9-3, nakon čega je hrvatski predstavnik obavio formalnost u ostatku dvoboja.

Po četiri pogotka za Jadran su postigli Nardo Skejić i Dušan Matković, dok su po dva dodali Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić, Ivan Domagoj Zović, Loren Fatović i Marcus Julian Berehulak. Na drugoj strani tri pogotka je dao Gergo Kovacs.

Osminu finala igraju i vaterpolisti dubrovačkog Juga AO koji su u prvom dvoboju, kao gosti, poraženi od Primorca iz Kotora s 13-14. Uzvratna se utakmica igra u Zagrebu 14. ožujka.