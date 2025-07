Tucak nakon važnog slavlja: Zasluženo smo pobijedili, ali moramo i možemo bolje

Podijeli :

Hrvatski vaterpolski savez

Izbornik hrvatske muške vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon 13-11 pobjede protiv Crne Gore u susretu 2. kola skupine D na Svjetskom prvenstvu u Singapuru naglasio je kako njegov sastav ipak mora igrati bolje u nastavku natjecanja.

“Kao što smo i očekivali, ovo je bila teška utakmica. Vidljivo je kako je lakša utakmica prvog dana ostavila trag, pogotovo na početku. Zasluženo smo pobijedili, ali moramo i možemo bolje. Ovo je dug turnir. Imamo još utakmicu protiv Grčke nakon koje ćemo znati kuda će nas put voditi. Grčka je reprezentacija iz samog svjetskog vrha i za pobjedu protiv njih će trebati biti bolji nego danas”, kazao je Tucak.

Vratar i kapetan reprezentacije Marko Bijač pohvalio je igru u obrani:

Drugi krug je osiguran: Hrvatska bolja od Crne Gore u napetom okršaju na Svjetskom prvenstvu

“Pobijedili smo iznimno kvalitetnu ekipu Crne Gore koja je u susret s nama došla puna samopouzdanja nakon pobjede protiv Grčke. Najviše me veseli što smo bili koncentrirani, pogotovo u obrani i kada nam rezultat nije išao u korist i mislim da nas je to na kraju dovelo do pobjede. U napadu smo previše promašivali, pogotovo smo bili previše pasivni s igračem više.”

Ante Vukičević bio je strijelac jednog gola:

“Bilo je teško od početka, pogotovo što smo primali lagane pogotke. I s igračem više protok lopte nije bio dovoljno kvalitetan. Ipak, na kraju smo pokazali dobru igru kada je bilo najpotrebnije, ostali smo čvrsti i pobijedili dobru momčad Crne Gore.”