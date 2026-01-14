Srbija slavila protiv Izraela i izborila iduću fazu EP-a

Reprezentacija Mađarske rutinski je porazila Maltu sa 21:6 zaključivši natjecanje u skupini A Europskog vaterpolskog prvenstva s tri pobjede.

Akos Nagy, Vince Vigvari, Benedek Batizi i Vende Vigvari predvodili su Mađare sa po tri gola. Liam Galea s dva gola je bio najefikasniji na drugoj strani.

U drugom susretu iz ove skupine Crna Gora je pobijedila Francusku sa 13:12. Crnu Goru je do pobjede predvodio Balša Vučković s pet golova, dok je kod Francuske, koju vodi Vjekoslav Kobešćak, najefikasniji bio Lorris Canovas s pet golova.

Mađarska je završila na prvom mjestu s devet bodova, Crna Gora je druga sa šest bodova, Francuska je osvojila tri boda, dok je Malta ostala na “nuli”.

U posljednjem kolu skupine C pobjede su ostvarile Srbija i Španjolska. Srbija je porazila Izrael sa 19:9, dok je Španjolska dobila Nizozemsku 14:7.

Najbolji učinak kod domaćina EP-a imao je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Petar Jakšić i Viktor Rašović postigli po tri gola. Kod Izraela po dva gola zabili su Ronen Gros, Gil Natan Gvishi, te Yaov Rendler.

Španjolce je do pobjede predvodio Alberto Munarriz sa četiri gola. Srbija je osvojila prvo mjesto u skupini s osam bodova, Španjolska ima šest, Nizozemska četiri, a posljednji je Izrael bez bodova.

U drugom krugu po tri najbolje ekipe iz skupina A i C spojit će se u skupini E, a ekipe prenose bodove.

Mađarska u skupinu E donosi maksimalnih šest bodova, Srbija pet, Španjolska i Crna Gora po tri, Nizozemska jedan, a Francuska je na nuli.