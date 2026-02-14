Šok u Dubrovniku: Primorje nakon 11 godina slavilo u Gružu

Podijeli :

Damir Skomrlj / CROPIX via Guliver Images

U derbi utakmici sedmog kola domaćeg prvenstva vaterpolisti Primorja EB su u Dubrovniku pobijedili Jug AO 19-17 (4-8, 5-1, 5-4, 5-4).

Riječki sastav je neočekivano slomio favoriziranog suparnika te je u Dubrovniku pobijedio nakon čak 11 godina čekanja. Prvi strijelac Primorja EB bio je Len Dujmić s pet golova, dok je četiri dodao Tin Brubnjak. Po tri su postigli Crippa i Burburan. U domaćem sastavu po četiri gola su dali Marko Žuvela i Vlaho Pavlić.

Mladost je u Zagrebu bila bolja od šibenskog Solarisa 17-9 (7-1, 2-3, 4-2, 4-3). Utakmica je riješena već nakon prve četvrtine u kojoj je zagrebački sastav stekao čak šest golova prednosti. Prvi strijelac Mladosti bio je Marko Radulović s pet golova, dok su po tri dodali Viktor Tončinić, Konstantin Harkov i Ivan Nagaev.

U šibenskom sastavu četiri gola je dao Roko Pelicarić.

Splitski Mornar je u gostima bio bolji od KPK Korčula sa 16-11 (2-2, 5-3, 5-3, 4-3), a najbolji strijelac u pobjedničkom sastavu bio je Roko Akrap s tri gola.

Na ljestvici vodi Mladost sa svih sedam pobjeda i maksimalnim 21 bodom. Po 18 bodova imaju Jug AO i Jadran, ali splitski sastav ima utakmicu manje. Medveščak je na 15 bodova, dok riječko Primorje EB sada ima 12 bodova.