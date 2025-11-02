Sjajno Primorje na Kantridi odigralo izjednačeno sa super jakom Mladosti

Podijeli :

Guliver

U prvom susretu četvrtfinala hrvatskog vaterpolskog Kupa Primorje Erste Banka i Mladost su na Kantridi odigrali 17-17 (3-6, 6-5, 3-2, 5-4).

Uzvratni susret je 15. studenog u Zagrebu.

Mladost je bolje ušla u susret i nakon prve četvrtine je vodila sa 6-3. Gosti su u nastavku susreta u nekoliko navrata imali i četiri gola prednosti (7-3, 8-4, 13-9), no Primorje je do konca treće dionice smanjilo na gol zaostatka (12-13).

Četiri i pol minute prije kraja utakmice, golom kapetana Tina Brubnjaka, Riječani su prvi put i poveli (15-14). Imali su i vodstvo 16-15, no Mladost je s dva gola u nizu okrenula rezultat. Ipak, samo tri sekunde do kraja Gabrijel Burburan je pogodio za izjednačenje, 17-17.

U domaćim redovima najefikasniji su bili Brubnjak sa četiri, te Marko Radulović s tri gola. Kod Mladosti su se istaknuli Ivan Nagaev s pet, te Andrija Bašić i Franko Lazić sa po tri gola.

U ranije odigranom susretu, u gradskom derbiju u Splitu, Jadran je pobijedio Mornar sa 14-6.

Jadran je vodio cijelim tijekom susreta izuzev kratkotrajnog izjednačenja (2-2) u prvoj četvrtini. U pobjedničkim redovima najefikasniji su bili Dušan Matković, Ivan Domagoj Zović i Loren Fatović sa po dva gola, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Luka penava s tri gola. Uzvrat je 15. studenog.

Još se sastaju Solaris – Medveščak (7. i 15. studenog), te Zadar 1952 – Jug Adriatic osiguranje (7. i 15. studenog).

Pobjednici će se plasirati na završni turnir Kupa u Šibeniku od 27. do 29. studenoga.