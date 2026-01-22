Šimenc za SK: Tehnički igramo najlošije, a Marinić-Kragić je bio ozlijeđen. Ili možda i nije

Podijeli :

Na pitanje je li Tucak zaslužio ostati na klupi nakon što se dva puta zaredom nije plasirao u borbu za medalje, naš sugovornik je izbjegao konkretan odgovor

Nakon ispadanja Hrvatske na Euru i razlozima porazgovarali smo s Dubravkom Šimencom, legendarnim hrvatskim vaterpolistom. Za početak koliko ste razočarani rezultatom?

“Ne mogu govoriti kao trener, nego kao bivši igrač i veliki navijač. Izgubili smo od Italije u jednoj utakmici u kojoj su oni bili taj trenutak u boljoj formi. Bilo je 40 isključenja na dvije strane, ne dozvoljava se više običan prekršaj kao što se nekad dozvoljavao. Nismo imali rješenje na igraču više, nama to već godinama stvara probleme. Obrana je bila dobra, igrač više je bio ključan.”

Veliki su se problemi vidjeli u napadačkoj igri, u šest utakmica su dvije bile ozbiljne utakmice smo izgubili. Zbog čega smo imali problema u napadu?

“Ne želim biti veliki kritičar, razočaran jesam, razočarani su igrači i svi oko reprezentacije. Sportovi se mijenjanju, svi se sportovi na neki način doživjeli promjene. Malo je nedostajalo momčadskog duha, ali to može biti i zbog toga što igrači u svojim klubovima imaju drukčiju ulogu, pa se to nije najbolje odigralo na ovom turniru. Tehnika se radi od malih nogu, treba biti sistematičan, uporan i discipliniran. Nama ta tehnika kod igrača više je nedostajalo, želja je jedno, izvedba drugo. Kao bivši igrač mogu reći da je naša tehnika slabija od drugih momčadi, imamo bolje centre od ostalih, više nemamo onog beka šutera, kao što smo uvijek imali. To je trebao biti Žuvela, ali nije bio, jer u Jugu to igra netko drugi.”

Obrana je bila bolji dio, no u napadu nam je nedostajao lider.

“Jerko Marinić-Kragić je vrhunski igrač, možda ga ovdje nije bilo zbog ozljede, možda zbog nekih drugih razloga. Italija nije mogao računati na šest vrhunskih igrača, ali su pronašli formulu kako nas mogu zaustaviti.”

Hoće li Tucak ostati za kormilom reprezentacije?

“Uvijek je to pitanje što s izbornikom. Siguran sam da je sve savez sve učinio u logistici da sve bude na najboljem nivou. Ušli smo u jedan olimpijski ciklus i čini mi se da mi tu malo kasnimo u odnosu na neke druge reprezentacije. Treba napraviti analizu, vaterpolo je tu točan po tim pitanjima. Igrači se vraćaju u svoje klubove, te će se okrenuti svojim obavezama. Što se reprezentacije tiče tu treba raditi, raditi, a posebno raditi u napadačkoj igri. Imamo nekoliko odličnih juniora u koje treba vjerovati.”