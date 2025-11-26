Počinje Final Four Kupa: Održat će se i ‘Noć hrvatskog vaterpola’

Podijeli :

Foto: VK Solaris Šibenik

Grad Šibenik domaćin je završnog turnira Hrvatskog vaterpolskog kupa koji će se od 27. do 29. studenog odigrati na bazenu u Crnici. Na Final Fouru nastupaju trenutno četiri najbolje hrvatske ekipe; splitski Jadran, Mladost, Jug i domaćin Solaris. U polufinalnim dvobojima sastaju se Solaris – Jadran te Mladost i Jug.

Završni turnir u četvrtak otvorit će Solaris i Jadran iz Splita prvom polufinalnom utakmicom (16:45 sati), dok Jug Adriatic osiguranje i HAVK Mladost igraju s početkom u 19:00 sati.

U ženskom dijelu natjecanja već su nam poznata oba kluba koja su izborila finale Kupa, odnosno Mladost i Jadran koji u bazen uskaču 29. studenog, subota, u 16:45 sati, a isti dan će se odigrati i muško finale u 19:20 sati.

Između dva natjecateljska dana u petak će se u Amadria Parku u Konvencijskom centru održati i svečanost pod nazivom Noć hrvatskog vaterpola na kojem se očekuje dolazak svih relevantnih ljudi iz svijeta vaterpola, gostiju iz drugih sportova, državnih i lokalnih dužnosnika… Na gala večeri u čast hrvatskog sporta koji nam je donio toliko radosti dodijelit će se i nagrade i priznanja zaslužnim vaterpolskim djelatnicima.