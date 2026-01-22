Petković za SK: Imali smo dobro suđenje, ali igrač više nam je bio loš

Podijeli :

Hrvatska vaterpolska reprezentacija umjesto očekivane borbe za odličja na EP u Beogradu igra za 5. mjesto. Porazi od Grčke, a posebno onaj od Talijana presudili su našim Barakudama. Razočaranje je veliko, jer mnogi su nas vidjeli u borbi za odličja s obzirom na kvalitetu rostera koju posjedujemo.

Sigurno je da će stručni stožer na čelu s izbornikom Tuckom napraviti opsežnu analizu beogradskog posrtanja, a mnogi će komentirati nastup Hrvatske na ovom natjecanju. Mi smo nazvali Antonija Petkovića, bivšeg reprezentativca koji je vlasnik srebra s OI u Riju 2016. i srebra sa SP-a u Kazanju 2015. godine. Četrdesetogodišnji Šibenčanin igrao je u karijeri u Grčkoj, Italiji, Francuskoj i, naravno, u Hrvatskoj, a s mnogima iz ove reprezentacije Italije dijelio je svlačionicu te je itekako relevantan sugovornik.

“Dijelim razočaranje i tugu zbog poraza od Talijana, kao mnogi, ali kada realno sagledamo ne samo ovu utakmicu protiv Italije nego i cijeli turnir, nismo bili na razini. Štoviše, protiv Talijana smo odigrali loše, uz puno pogrešaka u dodavanju, promašenih zicera. Igrač više bio je jako loš, a s druge strane Talijani očekivano agresivni. Igrali su run and gun vaterpolo, pucali bez pardona i bez oklijevanja. Imali su pritom i puno sreće, ali sreća prati hrabre.

Još bih dodao i vratara Del Lunga koji je bio odličan. Mi nismo iskoristili sjajnog Marka Bijača na golu. Bez obzira na sve rečeno, ostaje mi nekako dojam da nam je nedostajalo malo više odlučnosti. Da smo nakon povratka iz 6:3 na 6:6 barem jednom uspjeli povesti, vjerujem da bi se utakmica prelomila na našu stranu. Nažalost, to se nije dogodilo i Italija je na krilima svoje mladosti, poletnosti i hrabrosti zasluženo dobila utakmicu. Promašili smo, čini mi se, tri puta čisti zicer na stativi, pa nekoliko krivih dodavanja, njima su ulazile neke teške lopte.”

Četrdesetogodišnji Šibenčanin išao je dalje u analizu.

“Imali smo dobro suđenje, puno prilika s igračem više, ali često se to u vodi nije vidjelo ni naplatilo. Talijani su odigrali vrhunsku obranu, nisu puno koristili tzv. M zonu, ali su bili iznimno pokretljivi. Svjesno su nam otvarali prostor na desnoj strani napada, pa je nerijetko izgledalo da igramo pet na pet. Del Lungo je zatvarao prvu vratnicu, a mi smo možda trebali igrati malo više dijagonala… Znate, možemo mi sada komentirati i ovako i onako, na televiziji to nekada izgleda drugačije, ali iz igračke perspektive sasvim drugačije.”

Po Petkoviću, činjenica da su Talijani na ovaj Euro došli bez pola momčadi nije odveć utjecala na ovakav ishod.

“Ne bih rekao, naša reprezentacija je preiskusna da bi im to možda nešto značilo u pripremi. Istina, naši susjedi su došli na EP bez nekoliko ključnih igrača, ponajprije tu mislim na Di Fulvija, koji me podsjeća na Sandra Sukna u smislu napadačke moći, pa beka Presciuttija, Vellotija, Canellu koji može zabiti deset golova, Damontea…

Ogroman je to hendikep, ali njihov izbornik Campagna zna stvoriti grupu igrača. Znam pouzdano da gazi igrače na treninzima, a ovi mladi su došli napaljeni i motivirani pokazati da im je mjesto u reprezentaciji. Italija ima sjajne igrače i bez ovih spomenutih, s nekima sam igrao zajedno poput Del Bassa, Di Somme, Dolcea… To su odlični igrači, plus Gianazza, Iocchi Gratta, Condemi, koji čak sada nije dobro odigrao.”

Kako komentira činjenicu da smo izgubili u dvije najvažnije utakmice na turniru?

“Ne znam razlog, to će stožer analizirati. Po meni protiv Grka nismo odigrali loše, osim te završnice s igračem više zadnje tri-četiri minute. Puno bolje je to bilo nego protiv Italije.”

Po Petkoviću, koji je čak u četiri navrata bio najbolji strijelac Serie A (plus tri puta u Francuskoj), ova skraćena Italija protiv Srbije nema šanse.

“Mislim da će ih Srbija dobiti bez problema, za neke veće domete ipak imaju prekratak roster. Ali već su puno napravili s ovim plasmanom u polufinale. Da su bili sa svim igračima, nitko ne može sigurno reći da bi prošli, a ovako su dobili priliku otvoriti prostor svojim mlađim igračima. I ne vjerujem da će Campagna više zvati tu skupinu pobunjenika.”

Kako gleda na završnicu EP-a i koga vidi na tronu?

“Srbija može do kraja, Mađarska me iznenadila jer nemaju, po meni, roster za zlato. Španjolci su me neugodno iznenadili, a za Grčku sam vam rekao prije početka natjecanja da ih vidim daleko. Imaju najjači par centara na svijetu, odlične bekove, kompaktni su i željni medalje na EP-u. Najslabija karika im je vratar Tzortsatos. Ako bude imao više od pet-šest obrana, Grčka može daleko.”

Hoće li rezultatski podbačaj na dva posljednja velika natjecanja donijeti promjene u kadru Barakuda, pitali smo na kraju „haubicu iz Vrpolja“, kako su Petkovića zbog razornog udarca zvali novinari.

“Vjerojatno će doći do nekih promjena, tu ponajprije mislim na uvođenje nekih novih mladih igrača. Treba nam malo svježe krvi, nove energije, talenata ima i sigurno je da ovi posljednji rezultati neće uzdrmati naš vaterpolo. Dapače, moramo se početi pripremati za OI i vratiti se na pobjedničke staze”, zaključio je naš bivši reprezentativni napadač.