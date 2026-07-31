Kovačević: Drago mi je da je Filipović imao posla, a Beljo nije dobar samo u zabijanju golova

Podijeli :

Stanusicx via Guliver Image

Nakon pobjede nad Thunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, Dinamo je uspješan tjedan zaključio i prvenstvenim slavljem protiv Slavena Belupa rezultatom 2:0. Trener Mario Kovačević bio je zadovoljan ulaskom u novu sezonu, iako smatra da je njegova momčad mogla ostvariti još uvjerljiviju pobjedu.

“Moglo je biti i više golova, ali važno je da smo ušli pobjedom u sezonu. U tri dana nije lako pripremiti utakmicu, rotirali smo momčad. U prvim kolima svi su motivirani, imali su oni prvu šansu. Čak mi je i drago zbog Filipovića da je imao posla, da je dobio samopouzdanje tim obranama, trebat će nam. Nisam zadovoljan jedino time da smo mogli zabiti još koji gol, imali smo gredu, dvije vratnice. Ali, dobro…”

Komentirao je i povratak Luke Stojkovića, koji je ponovno zaigrao u službenoj utakmici.

“Nije dugo igrao službenu utakmicu, vidjeli ste i tu loptu za drugi gol, on to ima, Stojković nam puno znači. Možda sam trebao još neke igrače zamijeniti, ali ima vremena četiri dana za pripremu za Žalgiris.”

Kovačević je potom govorio o sljedećem europskom izazovu protiv litavskog Žalgirisa, kojeg je njegov stožer već detaljno analizirao.

“Gledali smo Žalgiris u ovoj zadnjoj utakmici. Sopić je napravio dobar posao, doći će ovdje puni želje, ali najvažnije da gledamo sebe. Ja znam da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu, da ćemo biti sve bolji, vjerujem, već u utorak.”

Osvrnuo se i na novu dobru predstavu Diona Drene Belje, koji je ponovno bio među strijelcima.

“Neka Beljo samo i dalje tako zabija, posebno je bio dobar prvi gol. On će rasti s momčadi, ali nisu pogoci sve što radi, već i neke druge stvari koje tražimo od njega.”

Na kraju je objasnio i zbog čega u konkurenciji nije bilo Smaila Prevljaka.

“Prevljak je tek odradio prvi trening, imao je problema s prstom zadnjih dana, konkurirat će za Žalgiris, ako bude trebalo može pomoći 10-15 minuta.”