Branitelj naslova nakon drame peteraca ostao bez polufinala Europskog prvenstva

xxPedjaxMilosavljevicx via Guliver

Mađarska muška vaterpolska reprezentacija postala je treći polufinalist Europskog prvenstva koje se održava u Beogradu nakon što je u izravnom dvoboju za drugo mjesto u skupini E boljim izvođenjem peteraca svladala branitelja naslova Španjolsku s 15-14 (3-3, 2-2, 3-3, 3-3; 4-3).

Akos Nagy je s tri gola bio najefikasniji kod Mađara, dok je Sergi Cabanas postigao četiri pogotka za Španjolce.

Dvoboj je bio izjednačen gotovo čitavim tijekom iako je većim dijelom u prednosti bila Mađarska, koja je u dva navrata vodila s dva gola prednosti (3-1 u prvoj te 7-5 u trećoj četvrtini), a Mađarska je bila nadomak pobjede i prije izvođenja peteraca jer je 33 sekunde prije isteka vremena vodila 11-10 i imala posjed.

No, Mađari su ostavili završnih sedam sekundi za napad Španjolcima što je Cabanas iskoristio za pogodak za poravnanje.

Tucak uoči utakmice odluke: ‘I nas će se isto tu nešto pitati’

Prilikom izvođenja peteraca mađarski vratar Vogel obranio je dva udarca, a španjolski Aguirre jedan. Strijelac pobjedničkog gola bio je Fekete.

Mađarska je natjecanje u skupini okončala s 11 bodova, koliko ima i prva Srbija koja od 20.30 sati igra protiv Crne Gore, dok je Španjolska ostala treća s 10 bodova.

Ovime je poznat i prvi polufinalni par, Mađarska će u petak igrati protiv Grčke koja je kolo prije kraja osigurala prvo mjesto u skupini F. U drugom polufinalu igrat će Srbija i pobjednik susreta Hrvatska – Italija koji je na programu u srijedu od 18 sati.