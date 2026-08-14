Hrvatska preko Srbije traži plasman u polufinale Europskog prvenstva

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Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Hrvatsku U-20 vaterpolsku reprezentaciju danas očekuje novi veliki izazov na Europskom prvenstvu u Varni. Izabranici Zorana Bajića od 17 sati igraju četvrtfinale protiv Srbije, a pobjednik tog dvoboja izborit će mjesto među četiri najbolje europske reprezentacije.

Mlade Barakude plasman u četvrtfinale izborile su pobjedom protiv Francuske u osmini finala. Hrvatska je slavila uvjerljivo 21:8 (6:1, 5:2, 5:3, 5:2), a pitanje pobjednika praktički je bilo riješeno već nakon prve četvrtine. Na poluvremenu je bilo 11:3, Maro Šušić i Gabrijel Burburan zabili su po četiri pogotka, dok je vratar Nikola Batoš upisao 12 obrana.

Hrvatska je grupnu fazu završila na trećem mjestu pa je za plasman u četvrtfinale morala igrati osminu finala. Turnir je otvorila porazom od Italije, nakon čega je u dramatičnom susretu svladala Mađarsku 14:13. Pobjednički pogodak zabio je Viktor Tončinić samo 12 sekundi prije kraja.

U posljednjem susretu skupine Hrvatska je poražena od Grčke, što ju je ostavilo iza Italije i Grčke te joj za nastavak natjecanja donijelo dodatni susret s Francuskom. Taj dvoboj nije ponudio neizvjesnost, no sada Barakude čeka puno ozbiljniji protivnik.

Srbija je u skupini B zauzela drugo mjesto, odmah iza Španjolske. U prvom susretu izgubila je od Španjolaca 16:14 nakon peteraca, potom je uvjerljivo nadigrala Njemačku 22:13, dok je protiv Crne Gore slavila sa 17:15 nakon raspucavanja.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Francuske, hrvatski izbornik Zoran Bajić istaknuo je kako četvrtfinale donosi potpuno drugačiji izazov.

“Sve u svemu, solidan posao uoči onog što nas očekuje u četvrtfinalu, a to je Srbija. Zna se što nosi četvrtfinale. Srbija je odlična momčad. Oslabljeni su za neigranje Luke Gladovića, ali respektabilan suparnik. Mi ćemo napraviti sve da budemo pravi, na visini zadatka”, rekao je Bajić.

Hrvatska tako danas ima priliku nakon neujednačene grupne faze izboriti mjesto u borbi za medalje. Četvrtfinalni dvoboj Hrvatske i Srbije počinje u 17 sati, a pobjednik će izboriti plasman u polufinale Europskog prvenstva U-20.