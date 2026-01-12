Hrvatski trener s Francuskom upisao prvu pobjedu na Europskom prvenstvu

U drugom kolu skupine A Europskog vaterpolskog prvenstva igrači Francuske su uvjerljivo svladali Maltu s 22:13 (6:4, 5:2, 6:3, 5:4).

Premijerna je to pobjeda Francuske , koju izbornički vodi hrvatski strateg Vjekoslav Kobeščak , nakon što je na premijeri poražena od Mađarske 7:15. Malta je upisala drugi poraz. U prvom susretu Crna Gora je bila bolja od Malte s 21:12.

Maltežani su se protiv Francuza dobro držali samo tijekom prve četvrtine kada su imali zaostatak 4:6. Nakon toga su Francuzi pobjegli na veću razliku i lako došli do pobjede.

Romain Marion-Vernoux je bio prvi francuski strijelac s pet golova. Četiri gola su postigli Steven Vitrant i Kilian Braise-Fernandez. Kod Malte je prvi strijelac s tri pogotka bio Steven Camilleri.