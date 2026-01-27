Hrvatske vaterpolistice upisale prvu pobjedu na EP-u, presudit će dvoboj sa Srbijom

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Odluka pada u dvoboju protiv Srbije.

Hrvatske vaterpolistice pobijedile su u 2. kolu skupine C na EURU u portugalskome Funchalu Tursku s 16-9 (2-4, 5-2, 4-2, 5-1).

Barakudice su izgubile prvu četvrftinu s 4-2, ali su u nastavku zabile 13 golova i došli do prvih bodova.

Jelena Butić, Iva Rožić i Neli Janković zabile su po tri gola, dok je Natasha Trojan imala 7 obrana.

Vodi Italija s 4 boda, a Hrvatska i Srbija imaju po dva boda. Upravo će Hrvatska i Srbija u četvrtak odlučiti o drugom putniku u četvrtfinale.