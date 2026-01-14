Crna Gora jedva slomila Francuze na Europskom prvenstvu u vaterpolu

Podijeli :

(AP Photo/Lee Jin-man) via Guliver Image

U posljednjoj utakmice skupine A na Europskom prvenstvu u vaterpolu Crna Gora je u Beogradu igrala protiv Francuske. Bio je to izravan susret za drugo mjesto, a do pobjede od X:Y je došla Crna Gora.

Francuska je u prvoj četvrtini držala egal s Crnom Gorom pa je nakon prvih osam minuta rezultat bio 3:3. Iako su Francuzi u drugom periodu zadržali jednaki napadački učinak (tri gola), Crnogorci su napravili razliku. Sa sedam zabijenih golova u drugoj četvrtini Crna Gora je na poluvrijeme otišla s velikom prednošću od 10:6.

Treća četvrtina ponovno je donijela izjednačenu igru, ali i najenefikasniju. Obje ekipe ostale su na dva zabijena gola pa se u posljednjih osam minuta ušlo s prednošću Crne Gore od 12:8. U posljednjoj četvrtini Crna Gora je postigla tek jedan pogodak što joj je jedva bilo dovoljno za pobjedu 13:12.

Crna Gora je ovom pobjedom osvojila drugo mjesto u skupini A te će u drugi krug prenijeti tri boda. Na prvom mjestu je Mađarska s devet (prenose šest), a trećeplasirana Francuska će u sljedeću fazu otići s nula bodova.

Crna Gora, Mađarska i Francuska će u sljedećoj fazi igrati sa Srbijom, Španjolskom i Nizozemskom.