Vasilj ovog ljeta radi veliki transfer, branit će u Ligi prvaka?

Golman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj ovoga bi ljeta mogao ostvariti veliki transfer nakon što je završio epizodu u St. Pauliju.

Iako je bh. čuvar mreže imao sjajnu sezonu i bio jedan od najboljih pojedinaca momčadi, to nije bilo dovoljno da St. Pauli izbjegne ispadanje iz Bundeslige.

Vasilj je već stigao u Sarajevo na okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali se istodobno sve više govori i o njegovu sljedećem klubu.

Prema pisanju njemačkih medija, ozbiljan interes za bh. vratara pokazao je Stuttgart, klub za koji nastupa i reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović. U Stuttgartu odlično poznaju Vasiljeve kvalitete, a dodatna prednost je činjenica da bi mogao stići bez odštete.

To znači da bi Vasilj već sljedeće sezone mogao braniti u Bundesligi i nastupati u Ligi prvaka.

Stuttgart iza sebe ima vrlo uspješnu sezonu i tijekom ljeta planira dodatno ojačati momčad, a Vasilj se navodno nalazi među željama njemačkog kluba.

