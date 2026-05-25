Antonio Conte više nije trener Napolija

Antonio Conte više neće biti trener Napolija, potvrdio je talijanski klub u ponedjeljak, manje od 24 sata nakon što je objavio svoj odlazak tijekom konferencije za novinare na kojoj su se on i predsjednik kluba Aurelio De Laurentiis posvađali.

“Hvala na svemu, treneru”, napisao je klub na svojoj stranici na društvenim mrežama.

Napoli je završio sezonu domaćom pobjedom od 1:0 nad Udineseom u nedjelju, čime je osigurao drugo mjesto iza prvaka Serie A, Intera Milana. Conte je na konferenciji za novinare prije sukoba s predsjednikom objavio da odlazi s dužnosti.

De Laurentiis je tvrdio da bi Napoli obranio naslov prvaka da njegova momčad nije bila oslabljena zbog problema s fizičkom spremom tijekom sezone.

Napoli se mučio veći dio druge polovice sezone, a ključni igrači poput Scotta McTominaya, Kevina De Bruynea, Romelua Lukakua i kapetana Giovannija Di Lorenza bili su dugo izvan terena.

“Bez ozljeda, bili bismo prvaci“, rekao je De Laurentiis.

Na te je primjedbe Conte, koji je sjedio uz predsjednika, odmah reagirao i pozvao na veće poštovanje Interovih postignuća.

“To se vjerojatno ne bi dogodilo”, rekao je Conte. “Interove zasluge moraju se prepoznati. Žao mi je, ali ne volim se držati tih stvari. Moramo priznati tuđe pobjede i pokazati poštovanje. Ako želimo poštovanje, moramo ga dati. Inter je zaslužio osvojiti ligu, s ozljedama ili ne.”

Obojica su otkrila da je odluka o prekidu njihovog profesionalnog odnosa donesena mjesecima ranije tijekom sezone.